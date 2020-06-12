Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonu
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Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonu

Çanakkale merkezli toplam 4 vilayette kaçak içki operasyonu yapılırken, 16 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonu
12.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:50

Çanakkale merkezli toplam 4 vilayette kaçak içki operasyonu yapılırken, 16 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edilirken, bir kişinin hem yüzüne, hem de alnına maske takarak görüntü vermekten kaçınması dikkati çekti.

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol üretimi, satışı ve dağıtımı yapan şahısların deşifresi için geniş çaplı operasyon yaptı. Çanakkale merkezli eş zamanlı operasyonda Biga, Tekirdağ Şarköy, Afyonkarahisar Dinar İlçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçeleri olmak üzere dört farklı ilde 9 ikamet, 16 iş yeri, 4 depo ve bir imalathaneye baskın gerçekleştirildi. S.M, M.G, N.M.F, F.D, Y.Ç, B.E, F.D, A.K, S.O, R.M.Ş, İ.D, M.Y, Ü.Ş, İ.D, Y.İ.G, A.A. yakalanırken, 3 şüpheli aranıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan sekizi bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 adet ruhsatsız Kırıkkale marka 6136 SKM tabanca, 2 adet 9 mm lik tabanca mermisi, tabancaya ait 1 adet şarjör, 94 adet birer litrelik ZERNOFF marka etil alkol, 67 adet birer litrelik NOVA marka etil alkol,5 adet boş birer litrelik ZERNOFF markalı etil alkol şişesi, 60 litre etil alkol, 160 adet 20 ml anason aroması, 7 adet 20 ml anason yağı, 12 adet 20 ml malt aroması, 9 adet 1 tonluk ve 1 adet 2 tonluk toplamda 11 tonluk plastik depo, 2890 adet birer litrelik boş cam şişe, 156 adet boş kullanıma hazır 5 litre boş bidon, 30 adet kullanılmamış şişe kolisi, 200 adet şişe ayırma kartonu, 1 adet şişe doldurma makinesi, 1 adet şişe kapaklama makinesi, 1 adet şişe dolumu standart pompası ve 1 adet şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi. Ayrıca kameralara görünmek istemeyen şüphelilerden bir kişi, hem yüzüne, hem de alın bölgesine maske takarak görüntü vermekten kaçındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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