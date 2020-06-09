Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak etil alkol operasyonu: 17 gözaltı
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Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak etil alkol operasyonu: 17 gözaltı

ÇANAKKALE merkezi 4 ilde satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak etil alkol operasyonu: 17 gözaltı
09.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

ÇANAKKALE merkezi 4 ilde satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı olarak satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D., A.K., S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız Kırıkkale marka tabanca, 9 milimetrelik 2 tabanca mermisi ayrıca tabancaya ait şarjör, 1 litrelik 161 etil alkol, 1 litrelik 5 boş etil alkol şişesi, 60 litre etil alkol, 20 mililitre 160 anason aroması, 20 mililitre 7 anason yağı, 20 mililitre 12 malt aroması, 11 tonluk 9 plastik depo, 1 litrelik 2 bin 890 boş cam şişe, 156 boş kullanıma hazır 5 litre boş bidon, 30 kullanılmamış şişe kolisi, 200 şişe ayırma kartonu, şişe doldurma makinesi, şişe kapaklama makinesi, şişe dolumu standart pampası ve şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanamayan 3 şüpheliyi bulmak için başlatılan çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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