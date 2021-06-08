Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor
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Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılarda yoğunlaşan müsilajın (deniz salyası) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılarda yoğunlaşan müsilajın (deniz salyası) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor
Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor
Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor
Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor
Çanakkale merkezindeki marina müsilajdan temizleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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