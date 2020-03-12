ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı.

Bayramiç'teki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunun ardından, kabulünün 99'uncu yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy'un 'Hakkın Sesleri' adlı eseri Menderes İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Gökçen Kırcan Kaplan, 'Gitme Ey Yolcu' adlı Mehmet Akif Ersoy şiiri Öğretmen İlhan Değerli, 'Ordunun Duası' adlı şiir öğretmen Neyte Değerli tarafından okundu. Menderes İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan tiyatro gösterimi yapıldı. İstiklal Marşı oratoryosu seslendirildi.

İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında birinci olan Sahra Özkaya'nın (6) program sırasında okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı. İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Sercan Gökdemir, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun verdi. Törenin ardından öğrenciler ve davetliler, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA