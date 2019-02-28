Çanakkale Mavi Vatan Tatbikatında Gece Atışı Yapıldı

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (5)

GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI

Mavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları gerçekleştirildi. Tahrip gücü yüksek 125 milimetre çapında top mermileriyle atış yapıldı. Atışlar TCG Heybeliada ve TCG Burgazada Milgem korvetleri, TCG Martı Hücümbotu, TCG Barbaros, TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis Firkateynleri 10'ar top attı. 14 kilometre uzaklıkta bulunan küçük adaya yapılan atışlarda hedeflerin tümü vuruldu.

Kaynak: DHA