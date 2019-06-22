ÇANAKKALE Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle sadece iç pazara değil, aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilen kirazla yüzü gülen üretici, hasadına başladığı şeftaliden de umutlu. Kilosunu ortalama 8 TL'den 3 bin 400 ton kirazı ihracata gönderen üreticilerin ilk hasat şeftalileri de İstanbul'da kilosu 5 liraya kadar alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl toplam 6 bin 480 ton kiraz üretimi gerçekleşti. Bunun 3 bin 400 tonu İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edildi. Üreticiler, çay bardağına sığmayan büyüklüğü ve lezzetiyle ihracat kirazını ortalama 8 TL fiyatla verdi. Geçen yıl 4-5 TL'ye alıcı bulan kirazın bu yılki fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Bölge üreticisi, hasadına yeni başladıkları şeftaliden de umutlu olduklarını belirtti. İstanbul'a hale gönderilen şeftalinin kalitesine göre şu an 2,5 ile 5 TL arasında değişen fiyatla alıcı bulduğu belirtildi.

'KİRAZ'DAN ÜRETİCİLER PARA KAZANDI'

Sezonun iyi geçtiğini belirten kiraz üreticisi ve nakliyecisi Kaya Gencer, İhracat kirazları 9 liradan başladı, 7 liraya kadar düştü. İlk etapta çıkan 'Eşme' diye tabir ettiğimiz kirazlar İstanbul'da 13-15 TL gibi fiyatlara satıldı. Bu da bizi tabii ki tatmin ediyor. 2-3 gün içerisinde de artık kiraz bitecek. Şeftaliye başlıyoruz. Şu anda şeftali de İstanbul'da 2,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu da iyi. Yani böyle giderse üreticimizin yüzü gülecek inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Çünkü girdiler çok pahalı, fiyatlar da ucuz olursa para kazanamıyor çiftçimiz. Ama bu paralara satılırsa, 'Allah bereket versin' diyeceğiz. Kirazdan üreticiler para kazandı. Şeftaliden de kazanılacak. Çünkü ihracat talep eden firmalar var, onlar da gelecek. İnşallah iyi olacak. Kirazlarımızı İngiltere ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Şeftalimizin çoğunluğu da Rusya'ya gider dedi.

'ŞEFTALİ VE NEKTARİNİN YÜZDE 17'SİNİ BU İLÇE ÜRETİYOR'

Lapseki'nin özellikle İstanbul'u besleyen bir meyve deposu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, bu yıl kiraz rekoltesi yaklaşık 6 bin 500 ton civarında oldu. Ziraat 900 dediğimiz, yani çay bardağına girmeyen kirazlarımızı ihraç ediyoruz. Bunlar ilçenin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Bu ilçede yaşayan insanların yüzde 75'i meyvecilik ile tarımla uğraşıyor. En önemli gelir kaynağımız kiraz ve şeftali, ama kirazımız çok önemli ve değerli. İhraç olan bir ürünümüz, aynı şekilde şeftalide de iddialıyız. Türkiye'deki şeftalinin ve nektarinin yaklaşık yüzde 17'sini bu ilçe üretiyor. İhracatta kirazdan memnunduk. İnşallah şeftalide de aynı şekilde devam eder. Rusya'ya, Almanya'ya, Ukrayna'ya, İngiltere'ye kiraz ihracatı oldu. Aynı şekilde eğer ki şeftalimiz de devam ederse bundan çok memnun oluruz. Üreticimiz para kazanır. Bütün beklentimiz bu yönde diye konuştu.

Kaynak: DHA