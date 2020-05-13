ÇANAKKALE Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı
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ÇANAKKALE Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladıÇANAKKALE'nin en çok kiraz ihracatı yaptığı Lapseki ilçesinde, erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadı başladı.

ÇANAKKALE Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı
13.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:50

Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

ÇANAKKALE'nin en çok kiraz ihracatı yaptığı Lapseki ilçesinde, erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadı başladı. Kiraz bahçesi bulunan Sadettin Gündüz; eşi, çocukları ve torunları ile birlikte erkenci kirazlarını toplayıp, kilosu 25-30 TL'den iç pazara satmaya başladı. Gündüz, bu yıl kiraz veriminin de iyi olacağını söyledi. Lapseki'de yılda 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi gerçekleşiyor ve bunun da yüzde 65'i ihraç ediliyor.

Lapseki ilçesi özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan ve ihracata damgasını vuran meyve bahçeleriyle meyve yetiştiriciliğinin önemli bir merkezi olarak biliniyor. Lapseki'de bugünlerde erkenci olarak bilinen Eşme çeşidi kirazların hasadı başladı. Aramosu çok yüksek olan ve bunu da yetiştiği toprağın özelliğinden alan Eşme kirazları, iç piyasaya pazarlanıyor. Çanakkale' dışında özellikle İstanbul'dan telefon ile üreticilere ulaşan halciler, erkenci kirazlardan sipariş ediyor. Üretici de siparişleri adresine gönderiyor.

Lapseki'de 50 yıldır kiraz yetiştiriciliği yapan Sadettin Gündüz (70), eşi Gönül Gündüz, çocukları ve torunları ile birlikte yılboyu bahçesine gözü gibi bakıyor. Bahçesindeki erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadına başlayan Sadettin Gündüz, ürünün kilosunun 25 ila 30 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. Gündüz, "Sezonu açtık. Yöremizin erkenci kirazı olan Eşme cinsini topluyoruz. İlk siparişlerimizi aldık ve toplamaya başladık. İç piyasaya satıyoruz. Özellikle İstanbul'dan büyük talep var. Nasip olursa Eşme kirazının hasadı 10 gün kadar devam edecek. Sonra da Lapseki devi dediğimiz Premier giant çeşidinin hasadı başlayacak. Bunlar ihracat ürünlerimiz. Eşme kirazının lezzeti çok güzeldir. Lapseki bölgesinin toprağından kaynaklanan bir lezzete sahip. Şeftalimiz de lezzetlidir. Onunu için İstanbul piyasası olsun, ihracat olsun çok talep görüyor. Verim olarak da şuan için gayet iyi görünüyor. Allah toplamayı, yemeyi ve satmayı nasip etsin" dedi. Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 8 bin 500 dekar alanda yıla göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, " İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere üretimin yüzde 65'i ihraç ediliyor. İhraç edilen çeşitlerin baında 0-900 Ziraat (Pıspıs), Regina çeşidi önde gelmektedir. Şuan hasadı yapılan Eşme kirazı gibi cinsler ise, iç piyasada pazarlanıyor. Fazlalığı da ihraca gidiyor. Sezon içerisinde hasat periyodu yaklaşık 45 gün sürmekte. Üreticilerimiz tüm alıcı firmalarımızı beklemektedir" dedi.

ÇANAKKALE Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

Kaynak: DHA

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