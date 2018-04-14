Çanakkale Kültür Gezileri Başladı

Sosyal ve kültürel belediyecilikte adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesi, kültür gezilerine bu yıl da Çanakkale ile devam ediyor. Çok sayıda kişinin başvurduğu gezinin ilk kafilesi kura ile belirlenerek Çanakkale'yi gezdi.

Düzenlenen kültür gezileri ile Pursaklar halkı, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları görüyor. Vatandaşların Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerini sağlayan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, gezilerden sinemaya, tiyatrodan pikniğe bir dizi etkinlik düzenliyor. Her yıl binlerce insanı Türkiye'nin birçok şehrine götüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl Pursaklar'ı adeta Çanakkale'ye taşıyacak. Bir taraftan kayıtları devam eden kültür gezisi için ilk kura çekildi ve 45'er kişiden oluşan ilk kafile Çanakkale'yi gezdi. Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları gören Pursaklar halkı ecdadına duyduğu minneti dualarla ifade etti. Gezilere katılan vatandaşlar, Edirne'den, Kars'tan, Sinop'tan, İzmir'den hatta Kudüs'ten gelip de savaşarak şehit olanların mücadele ettikleri toprakları gezmek ve bu imkanlardan faydalanmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Halkın yoğun talep gösterdiği Çanakkale gezilerine kayıtlar nisan sonuna kadar devam edecek. Ramazan ayına kadar Çanakkale kültür gezileri devam ederken, Ramazan Bayramı'ndan sonra da farklı bir ile geziler düzenlenecek. Gezilere katılan vatandalar ise bilgisayar ortamındaki kura yöntemi ile belirleniyor. - ANKARA