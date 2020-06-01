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Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi meselesi çözüme kavuşuyor

Çanakkale'de uzun yıllar tartışılan Küçük Sanayi Sitesi'nin yer değişikliği çözüme kavuşuyor.

Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi meselesi çözüme kavuşuyor
01.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:15

Çanakkale'de uzun yıllar tartışılan Küçük Sanayi Sitesi'nin yer değişikliği çözüme kavuşuyor. Çanakkale Belediyesi tarafından 1/5.000'lik imar planlamasında mevcut yerin ticari ve konut olarak planlamasından sonra sanayi sitesinin nereye taşınacağı tartışma konusu oldu.

Şehir siyasetinde cevap bulamayan bu tartışma AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın devreye girmesiyle son buldu. Küçük Sanayi Sitesi yönetimiyle sık sık bir araya gelen Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğini alarak yeni sanayi planının hayata geçirilmesini sağladı. Yeni Sanayi Sitesi çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, "Şehrimizin tüm sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Uzun zamandır esnafımız tarafından beklenen yeni sanayi sitemizin projesi Toprak Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Çanakkale'mize son dönemlerde tamamlanan projelerle beraber büyük bir talep artması oldu. Şehrimizin her geçen gün büyümesiyle beraber mevcut sanayimiz artık talebe cevap veremez durumuna geldi. Gelişen teknoloji, artan nüfus ve talep doğrultusunda yeni bir sanayi sitesi planına ihtiyaç hasıl oldu. Şehrimizin yöneticileri tarafından çözülmesi gereken konu ne yazık ki aradan geçen yıllara rağmen çözülemedi. Küçük Sanayi Sitesi yönetimimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde projenin oluşturulmasına ve ilgili bakanlıklarımızın desteklemesine vesile olduk. Şu anda şehrimizin farklı alanlarda toplam binin üzerinde yeni iş yerine ihtiyacı bulunuyor. Hazırlanan yeni sanayi alanı projesiyle bütün ihtiyaçlara cevap verilecek. İçerisinde binden fazla iş yeri, sağlık kuruluşu, banka şubeleri, yeşil alan, kreş barındıracak olan proje Toprak Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Covid-19 salgınına rağmen yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber sanayi sitemizin en kısa sürede tamamlanıp işe başlaması için ilgili bakanlıklarımızla görüşüyoruz. 1915 Çanakkale Köprü'müzün tamamlanmasından sonra ihracata katkı sağlayacak olan bu sitemiz 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şimdiden yeni sanayi alanımızın şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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