Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, kaç euro, ne kadar? - Haberler
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Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, kaç euro, ne kadar?

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Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, kaç euro, ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı. Peki, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, ne kadar?

OSMANGAZİ, BURSA (Haberler.com) - Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç euro? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN GEÇİŞ ÜCRETİNİ KAÇ TL?

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. NTV yayınına katılan Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşaatını bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, köprünün geçiş ücretine ilişkin ise "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" dedi.

GİDİŞ GELİŞ 300 TL

Tepki tweeti yağdıran vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşlar, hem yabancı bir para birimiyle ödeme yapılmasına hem de ücretin pahalılığı nedeniyle tepki gösterdi. Gidiş geliş geçiş ücretinin 300 lirayı bulduğunu belirten vatandaşlar, arabayla feribotla geçiş ücretinin 52 TL olduğunu belirterek fiyat politikasına anlam veremedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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