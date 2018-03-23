Çanakkale Köprüsü İçin Kuveyt'ten, Çin'den Para Getirdik"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde finansman sorununun en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, "Kore eximi, hem uzun vadeli hem de maliyetleri çok düşük bir fon. Bunu mutlaka kullanmamız gerektiğine inandık. Kore eximini getirdik. Kuveyt'ten para getirdik. Çin'den, Hollanda dahil Avrupa bankalarında para getirdik." dedi.

Özdemir, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "Türkiye'nin Geleceği" başlıklı oturumda, Türkiye'nin disiplini elinden bırakmadan 2 seçim atlatarak önünün iyi olacağına inandığını söyledi.

Bardaktaki su az da olsa yatırımcıları dolu kısmının ilgilendirdiğini belirten Özdemir, "Havaalanı işletmeciliğinde, yani yap-işlet-devret modelini dünyada en iyi uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu iddialı olarak söyleyebilirim." diye konuştu.

Havaalanı yapımına Sabiha Gökçen Havalimanı ile başladıklarını, ardından Kosova'da devam ettiklerini anlatan Özdemir, "Kahire Havalimanı'nı yaptık. Önemli bir terminal. Senegallilerin yarım kalmış hayalini gerçekleştirdik. İki Türk firması olarak, 8 ay gibi kısa bir zamanda yaptık ve 25 yıl çalıştıracağız. Senegal'e, Dakar'a, Kosova'ya giden orada Türk bayrağını görecek." ifadesini kullandı.

İstanbul 3. Havalimanı

Özdemir, Türkiye'nin dünyaya örnek bir hareketle başlattığı İstanbul'un 3. Havalimanı projesine değinerek şöyle konuştu:

"Biz, beş Türk firma, bir araya gelerek, bu işi yapabileceğimizi düşündük. Projede, üstyapıdan çok önemli olan altyapı. Kömür işletmeciliği yapılmış, 50 yıl ve her yer delik deşik, yağmur suları birikmiş, kullanılamaz olan bir 80 milyon metrekare. Devlet, bize burayı verdi. Buranın 4 yılda altyapı sorunlarını çözdük. Dünyanın en büyük terminalini yaptık. Tek bina, 1 milyon 300 bin metrekare, 3 kat üzerinde. Daha önce böyle tek çatı altında, bu kadar büyük bir terminal binası yapılmadı. İnşallah 29 Ekim'de açılışını yapacağız ve 30 Ekim'den itibaren oradan uçmaya başlayacaksınız."

"Dünyanın en güzel terminalini yaptık." diyen Özdemir, çok güzel "duty free" dükkanları olacağını, bunun için bütün markalardan çok fazla talep geldiğini aktardı.

"1,6 milyar avroyu topladık, getirdik"

Kuveyt Havalimanı Projesini de Limak olarak, tek başına aldıklarını anlatan Özdemir, mimari olarak çok zor olan bu projenin yüzde 30'unun tamamlandığını bildirdi.

Özdemir, "Proje süresi, 6 yıldı. Biz, 4 yılda yetiştirmek üzere bütün plan ve programları yaptık. Hızla çalışıyoruz. Şu anda orada çalışan 3 bin kişi var. Bunun binini Türkiye'den götürdük. Orada çalışan sayısını 2-3 ay içinde 6 binlere çıkaracağız." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yap-işlet-devlet modeliyle ihaleye çıktığını ve 2 Türk firması olarak, 2 Koreli firmayla bir araya geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Projenin tamamı, 3 milyar avro tutuyordu, Malkara'ya kadar uzanan 100 kilometrelik otoyol ile. Finansmanın nasıl çözüleceği, en önemli konulardan biriydi. Kore eximi, hem uzun vadeli hem de maliyetleri çok düşük bir fon. Bunu mutlaka kullanmamız gerektiğine inandık. Kore eximini getirdik. Kuveyt'ten para getirdik. Çin'den, Hollanda dahil Avrupa bankalarında para getirdik. İslami kuruluşlardan da finans alarak, 1,6 milyar avroyu topladık, getirdik. Bütün bu projelerde yalnız Türk bankalarını değil, mutlaka yabancı finans kuruluşlarını kullanmamız gerekli."

"Enerji fazlalığımız var gibi davranıyoruz"

Türkiye'nin en önem vereceği konulardan birinin enerji olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Geçen sene ve bu sene için sanki enerji fazlalığımız var gibi davranıyoruz. Ülke olarak, 86 bin megavata geldik. Türkiye büyüyor ve büyümeye de devam ediyor. Fakat enerji yatırımı yapanlar, şu anda Türkiye'deki enerji ortamı, fiyatlar ve sistemden dolayı sıkıntılı gibi. Bizim bunları darıltmadan yatırımlarına devam ettirmemiz gerekli." dedi.

Özdemir, enerji tüketiminin Türkiye'nin büyümesinin 1,5 misli büyüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz yeni yatırımlar yapmazsak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de hiç istemediğimiz, geçmiş zamanlardaki gibi enerji sıkıntıları görebiliriz. Dünya, artık fosil enerji, doğalgaz, kömür gibi enerji üretimlerinden hızla uzaklaşıp kaçıyor. Yeni enerji üretim sistemleri, artık yenilenebilir enerjilerdir. Bunlar, hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve katıklardan elde edilen enerjiler. Türkiye'nin buna çok önem vermesi lazım. Enerji Bakanı, 'milli enerji' devri başlattı. Bunun içine yerli kömür koyuldu ama daha çok yenilenebilir enerjiye önem vermemiz gerektiğini söylüyor. Bir kanun çıkarıldı, Türk iş adamları 27 bin megavat hidrolik enerji yaptı. Dünyada bu bir rekor. Rüzgarda çok iyi gidiyoruz, güneşte yeni başladık."

Güneşten enerji üretim sistemlerinde maliyetlerin hızla düştüğüne dikkati çeken Özdemir, "Bütün dünya şu anda güneş enerjisi yatırımlarının peşinde. Her tarafta güneş enerjisi yatırımları başladı. Bunu rüzgar enerjisi takip ediyor. Bizim buna önem vermemiz lazım ve bu yatırımcıları memnun etmemiz lazım. Memnun edilmeyen yatırım sistemlerinden yatırımcı, bir an önce kaçar. O zaman da gelecekte çok uzun değil, 3-4 yıl sonra Türkiye'de enerji sıkıntısı başlar. Nükleer enerji yapsanız dahi o açığı kapatamazsınız." diye konuştu.