Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında konuşuyor

Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtıÇanakkale'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.

08.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:59
Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

eteklerinde ağaçları çiçek açtı

'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde, kiraz ağaçları, çiçek açarak, sürpriz yaptı. Kiraz üreticisi Mustafa Özcan (63), Bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu kiraz ağaçları çiçek açtı. Kirazların bu mevsimde çiçek açmasına ben de şaşırdım dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et