Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtıÇanakkale'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.
Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
Çanakkale'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde, kiraz ağaçları, çiçek açarak, sürpriz yaptı. Kiraz üreticisi Mustafa Özcan (63), Bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu kiraz ağaçları çiçek açtı. Kirazların bu mevsimde çiçek açmasına ben de şaşırdım dedi.
Haber Videosu: Çanakkale kaz dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı