ÇANAKKALE Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi betonlaşıyor-2

23.08.2019 14:49

Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi betonlaşıyor

Çanakkale'de, Kirazlı- Balaban mevkisinde yürütülen altın madeni faaliyetlerine tepki için başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' sürerken, diğer yandan Kaz Dağları'nın güney yamaçlarındaki betonlaşma dikkat çekiyor. Edremit Körfezi'ndeki turistik merkezlerde, sahil bandından başlayıp Kaz Dağı eteklerine hızla ilerleyen ve zeytin ağaçlarını kesilmesiyle oluşan betonlaşma, her geçen yıl artıyor. İmar planları dışına çıkılması da Kaz Dağı eteklerindeki betonlaşma baskısını artırıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde bir şirket tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki için bölge sakinleri ve çevreciler, 26 Temmuz'da 'Su Nöbeti' başlattı. Nöbet sürdürülürken, çevreciler, çeşitli kanallardan tepkilerini dile getirdi. Kaz Dağları'nın kuzeyinde bunlar yaşanırken, Kaz Dağları'nın güney yamaçlarındaki Edremit Körfezi'nde, imar uygulamalarının yoğunlaştırılarak betonlaşmanın çabuklaştırıldığı gözden kaçmadı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahalleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sahil kesiminden yıllar önce başlayan betonlaşma, rant nedeniyle Kaz Dağları'nın eteklerine doğru hızla ilerledi. Bölge betonlaşmakla kalmadı, en önemli varlıklarından olan zeytinlik alanlarını hızla yitirmeye başladı. Plan tadilatlarıyla yoğunluk ve katları artıran yapılar, zeytin ağaçlarını yok etmeye devam etti.

BÜYÜKŞEHİR YASASI BASKIYI AZALTTI

Balıkesir'in 2014 yılında büyükşehir olmasıyla bölgedeki imar uygulamaları kontrol altına alındı. 11000'lik imar uygulama planları Edremit ilçesi belediyesinde, 15000'lik nazım imar planları ise o dönem belde olan Altınoluk, Akçay, Zeytinli ile Güre belediyelerinde olduğundan belediye meclislerinde imar tadilatları yapılabiliyordu. 2014 yılından itibaren 15000'lik nazım imar planları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığından imar tadilatlarına imkan vermediği için yapılaşmanın azaldığı belirtildi.

İMAMOĞLU AİLESİNİN VİLLALARI DA BU BÖLGEDE

Yoğun betonlaşma baskısı altındaki Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Edremit ilçesinin Güre mahallesinde ve buraya bağlı Kavurmacılar mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da imarlı dönümlerce arsası bulunduğu ileri sürüldü. Baba Hasan İmamoğlu'nun bu arsalarından birisinin üzerine ise havuzlu çok sayıda villa inşa edildi. Yeni tamamlanan villaların yapımı için de ağaç kesimi yapıldığı ileri sürüldü. Başkan İmamoğlu, Kaz Dağı'ndaki ağaç kesimine sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepkisini gösterirken, babasına ait arsaya yapılan villalar için de ağaç kesilmesini eleştirenler oldu.

'SORUMLULUK, KÖRFEZİ 30 YILDIR İDARE EDEN CHP'Lİ BELEDİYELERİNİN'

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi de olan Edremit Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Tuna, körfez bölgesinde durumu değerlendirdi. CHP'li belediye başkanlarının, 30 yıldan beri yetkilerinde bulunan imar uygulamalarını ranta dönüştürdüklerini ileri süren Tuna şöyle konuştu

Edremit Körfezi 1985 yılından beri yazlıkçı akınına uğradı. O zamandan beri yapılan nazım imar planları Edremit'te arz talebi arttırdı ve körfez beton ile karşı karşıya geldi. Bu kadar çabuk ve yoğun betonlaşmasının sebebi belediyelerin vatandaşa sağladıkları imar imtiyazlarından kaynaklandı. Bizim 11000, 15000, 125000'lik nazım imar planları yörenin gelişimine göre Bakanlıktan onaylandı. Normalde bu nazım imar planları 25 yılda bir yapılması gerekirken, arz ve talebin yoğunlaşması nedeniyle 1100 binlik nazım imar planına kadar gelindi. Körfeze, 30 yıldan beri CHP'li belediyeler hakimdir ve hiç ara dönemleri de olmamıştır. Bu dönemler zarfında 11000'lik uygulama imar planlarındaki plan tadilatlarına eğer CHP'li belediyeler müsaade etmesiydi Edremit Körfezi bu kadar yoğunlaşmayı, yapılaşmayı asla bugüne kadar bulamazdı. Burada imtiyaz tanınırken, yani 300 metrekareye 3 daire yapılacakken 10 daireye çıkardılar. Bunun da sebebi belediye meclislerinde yükselttikleri imar durumlarıdır. Dolayısıyla yapılaşma 50 yılda bu hale gelecekse 30 yılda bu hale geldi. Yani CHP 30 yıldan beri körfezi idare ediyor ve sorumluluk tamamen kendilerindedir. Bizim bölgemizde bu işi yapan arkadaşlardan öğrendiğimize göre, bölgede 14 milyon zeytin ağacı vardı. Şu anda bunların 3-4 milyonunu yapılaşma nedeniyle talan edildi.

'BU SINIRLAR İÇERİSİNDE İMAR DÜZENLEMELERİ BELEDİYELERİMİZ YAPMIŞTIR'

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ise Kaz Dağları ile ilgili tartışmaların tam ortasındaki bir ilçe olduklarını belirtti. Başkan Arslan, bölgedeki CHP'li belediyelerin Kaz Dağları'nı imara açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bunu söylemek abes. Çünkü belde belediyelerinin mevcut imar uygulamaları dışında imara açma yetkilileri yok. 1994 yılında 125000'lik çevre revizyon planı bakanlıkça devreye sokulduktan sonra belde belediyelerinin imara açma yetkisi yok. Dolayısıyla imara açma yetkisi bakanlığındır. Eğer açıyorsa bakanlık açıyor. Ama böyle bir olay da olmamıştır. 1994 yılından sonra buradaki belde belediyelerinin 'Kaz Dağları'nı imara açalım' diye imar plan teklifi olmamıştır. Olsa da zaten kabul edilmesi mümkün olmamıştır. Ama olmamıştır. Tabi ki, 125000'lik plan içerisinde imar yetkisi belediye meclisinin. Bu sınırlar içerisinde imar düzenlemeleri belediyelerimiz yapmıştır. Bunu da açık yüreklilikle söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu'nun babasının bir evi var Kavurmacılar mevkiinde. İmar içinde, adam bir arsa almış ve ev yapmış. Yani yerleşim yeri içerisinde, Kaz Dağları falan da değil dedi.

Kaynak: DHA