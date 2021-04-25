Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı
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Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından temsili sancak, İstanbul Üniversitesinden bir öğrenci tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenciye teslim edildi.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "57. Alay Vefa Yürüyüşü" programı iptal edilmişti.

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı dolayısıyla 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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