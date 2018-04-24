İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, "Türkiye ve Büyük Britanya'nın karşı saflarda olmasından 100 yıl sonra bugün NATO müttefikleri ve güvenilir dostlar olarak omuz omuza durmamız, uzlaşmanın önemini gösteren dikkat çekici bir kanıttır." dedi.

Duncan, İtilaf devletleri adına, Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende konuştu.

Şiddetli çatışmalara rağmen tarihten gelen ve o dönemin mevcut amansız düşmanlığının yerini günümüzde sağlam dostlukların ve sarsılmaz ittifakların aldığını dile getiren Duncan, bu durumun Çanakkale'de yaşananların mirası olduğunu söyledi.

Duncan, "Türkiye ve Büyük Britanya'nın karşı saflarda olmasından 100 yıl sonra bugün NATO müttefikleri ve güvenilir dostlar olarak omuz omuza durmamız, uzlaşmanın önemini gösteren dikkat çekici bir kanıttır." ifadelerini kullandı.

Geçmişte savaşmış kişilerin onurlandırılması ve gelecekte daha az savaşa ihtiyaç duyulan daha iyi bir dünya yaratma yolunda çaba harcanması gerektiğine işaret eden Duncan, "Büyükbabam o dönemde burada olsa Türk askerine bir düşman olarak bakardı ama ben şu anda bir Birleşik Krallık Bakanı olarak hepinize dostum olarak bakıyorum." diye konuştu.

Duncan, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu ancak görebilen bir Kraliyet Hava Kuvvetleri subayının oğlu ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan İskoçyalı bir onbaşının torunu olarak törende hazır bulunduğuna dikkati çekerek "Bugün acılarla dolu geçen bu uzun muharebede hayatını kaybeden ve yaralanan Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Milletler Topluluğu ve İtilaf devletleri askerlerini saygıyla anıyoruz." dedi.

Törende temsil edilen bütün ülkelere en içten saygılarını sunan Duncan, düşmanlığı empatiye, yaraları güçlü bağlara çevirme çağrısında bulundu.

Duncan, törenin anma ve uzlaşma anlamında en üst seviyede faydalı olmasını dileyerek "Hepimiz hayatını kaybedenlerin anısını ve yaşayanların geleceğini saygıyla kucaklayalım. İtilaf devletleri adına Gelibolu Çanakkale'nin anısı önünde saygıyla eğiliyor ve ortak geleceğimize bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeleri uğruna ölenler için kalbinin derinliklerinde büyük bir saygı ve hayranlık taşıdığını söyleyen Duncan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 100 yıldan biraz uzun bir süre önce burada gerçekleşen güçlü askeri çarpışmada her iki taraftan kişilerin yaptığı hizmeti, fedakarlığı ve çektiği acıları hatırlamak üzere eski İtilaf güçlerini temsilen bugün burada bulunmak büyük bir şahsi onurdur."

Duncan, Çanakkale'de yaşanan acılar ve kayıpların üzüntü kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın toz, çamur ve küllerinden doğan genç ve yeni devletler için gurur ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Savaşın korkunçluğu içinden çıkan iyiliğin geçmişten ders almanın ve geleceğe bakmanın bugün herkesin görevi olduğunu öğrettiğine işaret eden Duncan, "Bu görüş, tüm insanlara 'Yurtta Barış Cihanda Barış' ilkesini hedeflemelerini söyleyen Kemal Atatürk'ün bu sözlerinden daha iyi anlatılamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Duncan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hukukun üstünlüğüne, antlaşmalara ve bağlayıcı sözleşmelere bağlı kalarak ortak bir ses olalım. Doğru bir şey gördüğümüzde onu korumak için direnelim. Yanlış bir şey gördüğümüzde onu düzeltmeye kararlı olalım. 100 yıl önce siperlerdeki korkunç gaz olayından sonra bütün ülkeler dünyayı kimyasal silahlardan temizlemeye karar verdi. Haydi hep beraber 100 yıl sonra bu bilgeliğe tutunup direnelim."

Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Duttorn, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Yaşar Arslanhan ve Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens katıldı.