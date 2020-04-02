Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı törenleri ne korona virüs engeli
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'nci yıl dönümü anma programı korona virüs nedeniyle iptal edildi.
02.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:39
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'nci yıl dönümü anma programı korona virüs nedeniyle iptal edildi.
Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "24-25 Nisan 2020 tarihinde Çanakkale Şehitler Abidesi ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümü anma törenleri korona virüs (Covid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA