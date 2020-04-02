Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı törenleri iptal edildi Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan törenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan törenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenmesi planlanan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü anma törenleri koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA