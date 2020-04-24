Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören
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İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Gelibolu, Haber

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören yapıldı.

24.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:13
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören yapıldı. Her yıl geniş katılımla yapılan törenler, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yanı sıra az sayıda askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törende korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.

Kahraman şehitler dualarla anıldı

Tamamlanan resmi programın ardından şehit olan kahraman Mehmetçik için dualar okundu. Daha sonra Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir temsili mezarlara karanfil bıraktı.

105 yıl önce bugün, Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığını belirten Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattı. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yaptığımız törenleri iptal ettik. Ancak geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da biz Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu topraklarda, bu Çanakkale kahramanlarını o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik. ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara buraya ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde sade tören

Kaynak: İHA

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