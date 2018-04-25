Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, 103 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ilişkin, "Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçen bu seferi anmak için burada hep birlikte toplanmış olmamız en büyük onurdur." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.

Törende konuşan Dutton, anma etkinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Törende Yeni Zelandalı ve Türk dostlarımızla burada her iki taraftan on binlerce kendini feda eden askeri anmak naçizane onur verici." ifadesini kullandı.

Dutton konuşmasında, Gelibolu'da savaşan genç, yaşlı tüm askerlerin hastalık ve sert iklim gibi zor şartlarda nasıl mücadele verdiğini anlattı.

Çanakkale'de mücadele veren Anzakların birçoğunun ismi, mezarı ve hikayelerini öğrenme imkanına sahip olduklarını kaydeden Dutton, "Ancak ne yazık ki bazı hikayeleri hiçbir zaman bilemeyeceğiz." diye konuştu.

Planladıkları hayatı yaşamak için ülkelerine dönme fırsatı olamayan askerlerin direnç ve kararlılıktan oluşan mirasının devam ettiğini vurgulayan Dutton, "Onların bizlere bıraktıkları bu miras bugün hala yaşıyor." dedi.

Anzakların sadece kendilerini feda etmelerinin değil, nasıl feda ettiklerini anlamanın önemine işaret eden Dutton, askerlerin mücadelesinin genç bir ulusu oluşturduğunu belirtti.

Bakan Dutton, bu nedenle savaşta hayatını kaybeden askerlere sonsuza dek minnettar kalacaklarını sözlerine ekledi.

Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ve Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz katıldı.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.