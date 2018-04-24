Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın, Fransız Anıtı'ndaki törenin ardından katıldığı anma programında, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan yer aldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gelibolu Yarımadası Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan İncil'den bölümler okudu.

Konuşma ve duaların ardından Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Sri Lanka temsilcileri anıta ayrı ayrı çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti adına çelengi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasının ardından sona erdi.

Bu arada, milli marşları, ilk kez törende yer alan Avustralya Donanma Bandosu seslendirdi.