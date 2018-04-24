Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Çanakkale savunması, bir hayat savunması olduğu kadar aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. O nedenle 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir." dedi.

Yayman, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale müdafaasının muharebelere dahil olan milletler nezdinde müstesna bir yer edindiğini belirtti.

Bu müdafaanın, yoğun ateş yağmuru altında çelikleşen bedenleriyle vatan toprağına geçit vermeyen neferlerin ortaya koyduğu değerleri ve manevi anılarını bugün hala taşıması açısından çok önemli olduğunu anlatan Yayman, şöyle konuştu:

"Çanakkale savunması, bir hayat savunması olduğu kadar aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. O nedenle 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir. Dünya harp tarihinde savaşların sonuçlarını tayin eden birçok koşul vardır. Bu koşullar içerisinde olmazsa olmaz olanlar komutan, asker, silah gücü ve savaşan tarafların davalarına olan inançlarıdır. Çanakkale savunmasına bakıldığında görülecektir ki bu koşullar bir araya gelmiş ve bu eşsiz zafer bu sayede ortaya çıkmıştır."

"Öyle alelade bir taarruz değil"

Yayman, Kurtuluş Savaşı başlatıldığında komuta kadrosunun en güçlü referansının, Anafartalar'da, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de yaratılan etkisi güçlü zaferler olduğunu vurgulayarak, "Sadece bu husus bile Çanakkale 1915 kazanımlarının çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetmektedir. Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı arasında inkar edilemez bir bağ yaratılmıştır. Bu zaferi yaratan müstesna derecede kabiliyetli ve cesur olan yönetici kadro, komuta ettiği askerin yüce ruh halini tetikleyerek, besleyerek ve sürekli ayakta tutarak nihai kurtuluşa kadar yaşatmayı başarmıştır. Mustafa Kemal'in de sözleriyle ifade ettiği gibi 'Çanakkale öyle alelade bir taarruz değil, herkesin muvaffak olmak veya ölmek arzusuyla harekete teşne olduğu bir taarruz' olarak tarihimize geçmiştir. Ne var ki bu savunmayı ortaya koyanlar birbirlerinden aldıkları ruh kuvvetiyle mutlak zaferi yaratmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale muharebelerinin, milletçe fedakarlığın, kendisine yöneltilen yıkıcı güçlerin kırılmasının, ulus olmanın gücünü ortaya koyduğunu anlatan Yayman, şunları söyledi:

"103 yıl sonra bugün, zaferin tecelligahı olan Gelibolu Tarihi Alanı'nda, aziz şühedamız için yapacağımız anmanın onların aziz ruhlarını yad etmesini temenni ediyoruz. Bugün vatan olabilme bilincine değerli bir katkı sunan Çanakkale müdafaası, çok büyük bir askeri zafer olmanın yanında, milli bir devlet olma yolunda önemli bir kazanım olarak da karşımızda durmaktadır. 8,5 ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri, her Osmanlı neferine büyük milletler arasında 'Ben de varım' demek salahiyetini vermiştir. Dönemin basın manşetlerinde de vurgulandığı üzere şeci, cesur, metin, korku nedir bilmez Osmanlı askeri tüm cihana karşı kurtuluşa olan inancını kanıtlamıştır. Harp tarihinde örneğine az rastlanır bir şekilde çok dar ve yakın mevzilerde, daracık bir alanda çarpışarak milleti için yüce bir gurur kaynağı olmayı başarmıştır."

"Şan ve şeref örnekleriyle örülü Çanakkale Zaferi'ne dair, vicdanlarımızda sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir." ifadesini kullanan Yayman, "Çanakkale kahramanlığı yalnızca İstanbul'u ve bağımsızlığımızı kurtarmakla kalmamış, ulusumuzun medeniyette önemli bir etken olabilmesi için gereken yiğitlik ruhunu da yeniden uyandırmıştır. İlahi bir diriliş ve cesaret ile varoluş mücadelesini yaratan destansı zaferin tarihi kahramanları, makamlarınız cennet, yaşayan ruhlarınız şad olsun." değerlendirmesini yaptı.