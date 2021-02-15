Kar yağışı etkili oldu

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Güney Marmara'da yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili oluyor.

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 3 derece hissedildiği Eskişehir'de, kar nedeniyle cadde ve sokaklar ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkanlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Çanakkale

Çanakkale'de dün başlayan yağıştan dolayı Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince İzmir ve Bursa'ya ulaşım sağlanan bağlantı yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

Ana yollar ve köy yollarında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor. Zincir ve kış lastiği eksikliği nedeniyle yolda kalan araçların sürücülerine yardım ediliyor.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Gelibolu-Lapseki seferleri ise saat başlarında gerçekleştiriliyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 17 santimetreye ulaştığı Çanakkale'de yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kütahya

Kütahya'da etkili olan yağıştan dolayı Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise il genelinde kapanan 218 köy yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Balıkesir

Balıkesir'de, 13 Şubat Cumartesi günü başlayan kar etkisini artırdı.

İlçelerden Balya'da 8, Bigadiç'te 31, Dursunbey'de 28, Erdek'te 2, Gönen'de 16, İvrindi'de 4, Savaştepe'de 20, Sındırgı'da 36, Susurluk'ta 1 olmak üzere 146 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma yapılıyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

Bilecik

Bilecik'te kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde süren kar yağışı nedeniyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş