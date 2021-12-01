Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 82. yılında mezarı başında anıldı

BALIKESİR (İHA) - Çanakkale Deniz Savaşlarında 250 kilogramlık top mermisini kaldırarak düşman gemisini batıran ve savaşın gidişatını tek başına değiştiren Seyit Onbaşı (Koca Seyit), ölümünün 82. yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çanakkale Deniz Savaşlarının gidişatını, tek başına kaldırdığı 250 kilogramlık top mermisi ile Ocean zırhlısını batırarak değiştiren Seyit Onbaşı Havran'ın Kocaseyit köyünde mezarı başında düzenlenen resmi tören ile anıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma töreni daha sonra Koca Seyit'in mezarına çiçeklerin sunulmasıyla devam etti. Törende daha sonra Koca Seyit ve tüm şehitler için Kuran-ı kerim tilavet edildi.

Protokol mensupları daha sonra Koca Seyit'in mezarının yakınında bulunan müzeyi ziyaret etti. Burada misafirler Koca Seyit'in torunu Muhammet Yıkar karşıladı ve müze hakkında bilgiler verdi. Müze ziyaretinin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak müze hatıra defterini imzaladı.

Tören alanındaki programın ardından köy merkezine geçen heyet burada Koca Seyit ve şehitleri için yapılan hayra katıldı ve gençlerin Koca Seyit'in kahramanlığının anlatıldığı kısa tiyatro oyunun meydanda izledi.

Çanakkale Savaşında yaptığı büyük iş ile ordunun moral ve motivasyonunun artıran Koca Seyit'in bir kahraman olduğuna değinen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı her ne kadar Havran'da doğmuş olsa da yapmış olduğu büyük fedakarlık ile dünyada hem de Türk Milletinin kalbinde yerini almıştır. Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşları sırasında o zor dönemde yapmış olduğu büyük iş ile hem ordunun moral ve motivasyonunu yükseltmiş, hem de zaferin kazanılmasında önemli bir pay sahibi olmuştur" dedi.

Koca Seyit'in savaş sonrasında mütevazı bir hayat sürdüğünü ifade eden Kaşdemir "Seyit Onbaşı bir vatan evladıdır. Bir kahramandır. Daha balkan savaşlarında başlayan bir askeri yürüyüş fedakarlık, Çanakkale Savaşları ile beraber artık bu vatana olan borcunu ödeme kaygısı ile en üst motivasyonuyla vatana olan borcunu hakkı ile yerine getirmişler ve savaştan sonra da sessiz bir şekilde o büyük yapmış olduğu işleri çok fazla öne çıkarmadan sakin mütevazi bir hayat sürmüş. Kahramanlığını bu şekilde devam ettirmiştir."dedi.

Koca Seyit'i andıklarını ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "Seyit Onbaşı hem Çanakkale'nin kahramanıdır, Hem de Türk Milleti'nin kahramanıdır. Gerçek bir kahramandır. Kahramanlığı ispatlanmıştır. İnşallah bizde burada hem hemşehrileri ile hem de kahramanlık göstermiş olduğu Çanakkale Tarihi Alandaki görevliler ile beraber milletimiz ile birlikte Seyit Onbaşı'mızı büyük bir şükran duygusu ile anmış bulunduk. Onu dualar ile anmış olduk. Aziz ruhları şad olsun. Onları unutmadık, unutturmayacağız. Gelecek kuşaklarımıza aktaracağız hep birlikte. Bu toprakların bize vatan olmasında emek veren, gazi olan, şehit olan herkesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı'yı o büyük kahramanları saygıyla, minnet ile rahmet ile yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun." Dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da "Balıkesirli, Havranlı Kocaseyit Köyünden, Seyit Onbaşı, namı değer Koca Seyit vefat edeli yaklaşık 82 yıl oldu. 1939'da vefat etti. Çanakkale Savaş'nın seyrini değiştiren, Türk'ün gücünü gösteren ve o zamanki savaş atmosferinde birlik ve beraberliğimizin en büyük sembolü olan, kazanmanın vesilesi olan o topu kaldırma gücünü gösteren Koca Seyit'i burada valimizle, belediye başkanımızla Çanakkale Alan Başkanımızla ve halkımızla andık. Onu ve o gün Çanakkale Savaşını Cumhuriyetimize hediye eden kahramanlarımızı, Ulu Önder Atatürk'ümüzü hepsini burada yad ettik. Kuran tilaveti yaptık. Mevlit yapacağız. Onlar merak etmesinler Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecektir." dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çanakkale Deniz Zaferi'nin elde edilmesinde, Çanakkale Savaşlarının büyük başarıyla sonuçlanmasında önemli rolü olan ve o günlerde sırtlandığı mermiyle, 250 kilonun üzerindeki top mermisiyle, İngilizlere ait Ocean zırhlısının batmasını sağlayan, savaşın adeta kaderini değiştiren, büyük kahraman Seyit Onbaşı'yı anmak üzere mahallenizde bir araya geldik. Vatandaşlarımızla birlikte bugün kahramanımızın 82'inci ölüm yıldönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz, bu vatan pek çok Seyit Onbaşı'lar çıkardı. Ama o edindiği üstün güçle maneviyattan aldığı, o iklimden aldığı güçle o mermiyi topa sürdü ve en büyük fedakarlığı gerçekleştirdi. Bu köyde yaşadı. Seyit Onbaşı burada yatıyor. Biz de mezarının başında hep beraber dualarla yad ettik. Verilen mesaj şudur; Türk milleti, Anadolu insanı vatanını korumak için, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanmasını sağlamak için her türlü fedakarlığı yapar ve damarlarındaki kan gerçekten asil bir kandır. O güçle, o maneviyatla, Çanakkale ruhuyla toprağımızın bize vatan olarak emanet edilmesindeki rol sahiplerinden biridir. Burada rahmetle, minnetle, saygıyla önünde eğiliyoruz. Bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Anma törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Haran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR