Çanakkale iskelelerindeki yeni düzenlemeler araç trafiğini rahatlatacak

29.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:57

Çanakkale'de, araç yoğunluğunun en çok yaşandığı 2 iskele olan Gelibolu ve Lapseki iskelelerinde yapılan çalışmalar sonrası araçların bekleme süresi azalacak, hatlar arası taşımacılık artacak.



Henüz iki yakayı birleştiren bir köprüye sahip olmayan Çanakkale'de en önemli ulaşım noktalarından olan iskelelerde dönem dönem görülen uzun araç kuyruklarını asgariye indirmek için çalışmalar sürüyor. Lapseki ve Gelibolu iskelelerinde 2018 ve 2019 yıllarında hayata geçirilen bakım-onarım ve yenileme çalışmaları ile iskelelerin rampa sayısı arttırıldı, araç stoklama alanı genişletildi ve araçların bekleme süresi ciddi oranda azaldı. Buna ek olarak yaya güvenliği için de boyalı yaya yolları tamamlanarak hizmete açıldı. Yapılan yatırımlar kapsamında Lapseki İskelesine bir yolcu bekleme salonu da yapıldı. Hayata geçirilen düzenlemeler ve yenilemeler sonucunda Lapseki'deki rampa sayısı 2'den 3'e, Gelibolu'daki rampa sayısı da 2'den 4'e çıktı. Araçların bekleme süresini ciddi oranda azaltan ve daha rahat bir ulaşım imkanı sağlayan çalışmalar, sürücülerin de yüzünü güldürdü. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, son dönemde Lapseki ve Gelibolu iskeleleri de dahil tüm iskelelerine, 12,5 milyon liralık kısmı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından olmak üzere toplam 20 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.



Kış aylarında günde ortalama 6 bin, yaz aylarında ortalama 9 bin araç taşınıyor



Gelibolu ve Lapseki iskelelerindeki yenilemeler hakkında görüşlerini paylaşan ve bilgiler veren Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, "İskelelerimize 12,5 milyon lirası İl Özel İdaresi tarafından olmak üzere 20 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Lapseki İskelesi ve Gelibolu İskelesi bizim yatırımlarımızın büyük bölümünü kapsayan 2 iskele oldu. Buralarda ne yaptık? Lapseki İskelesinde, iskele sahasının genişletilmesi, betonarme güçlenmesi, yeni yolcu salonu, yeni idari bina ve gişeleri hizmete açtık. Gelibolu İskelesinde ise yine rampa sayımızı arttırarak iskele alanını genişlettik. Betonarmesini güçlendirdik. Daha konforlu, daha kullanışlı ve daha hızlı bir deniz ulaşımını gerçekleştireceğimiz 2 iskele meydana gelmiş oldu. Burada kış aylarında günde ortalama 6 bin araç, yaz aylarında ise 9 bin araç taşıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Gestaş Deniz Ulaşım olarak bizim iş yoğunluğumuzun çoğunu bu 2 iskele kapsıyor. Bu nedenle de bu iskelelere yatırım kaçınılmaz oluyor. Lapseki İskelesinde mevcut rampa sayımız 2'ydi. Şu an bunu 3'e çıkardık. Gelibolu'da da 2 olan rampa sayısını 4'e çıkardık. Boğaz ulaşımı hızlanmış oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Yaya yollarını güvenlik altına aldık"



Gestaş Yapı İşleri Müdürü Yaşar Ayaz da hayata geçirilen yenilikler hakkında görüşlerini paylaştı. İskelelerin eskisine kıyasla çok daha rahat ve konforlu bir hal aldığını dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:



"Gelibolu ve Lapseki iskelelerinin yenilemelerini ve kapasite artışlarını yaptık. Lapseki İskelesinde rampa sayısını 3'e çıkardık. Buradaki taşımacılık oranını arttırdık, bekleme sürelerini ise kısalttık. Halihazırda iskelelerimiz, günün şartlarına uygun vaziyette salonlarıyla beraber, ofisleriyle beraber hizmet vermektedir. Lapseki'de 10 metre iskeleyi genişlettik. Araç stok alanımız iskele içerisinde aşağı yukarı 1-1,5 gemilik. Arka sahada da ondan fazlası var. Yayaların tek noktadan girişini ve 2 noktadan çıkışını baz aldık. Mümkün olduğunca meydana insan sokmama adına bütün yaya yollarını güvenlik altına aldık. Meydanda yaya olmaması amacıyla güvenli giriş-çıkışları yaptık. Şu an yolcu salonundan hem giriş-çıkışımız var, aynı zamanda idari binanın yanında da sadece çıkışımız var." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA