Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı

10.08.2019 11:12

Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa yakasındaki Eceabat ve Gelibolu ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçiyor. Sabah saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluşuyor.

Kilitbahir köyü girişinde bulunan Ağadere mevkisindeki otopark alanı sayesinde sürücülerin yol güzergahında beklemelerinin önüne geçiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kurban Bayram için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. Buna göre, 4 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılacak.

Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde drone ile yol kontrolleri yaparak sürücüleri, uygun olan iskelelere yönlendiriyor.

Kaynak: AA