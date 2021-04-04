Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı
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Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir araya geldi.

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Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir araya geldi.

Deniz Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yüksek vaka artışının kontrol altına alınması yönünde alınacak tedbirler, Çanakkale genelindeki son durum ve yapılan denetimler görüşüldü.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısında artış olduğunu söyledi.

Bu konuda toplumun her kesiminin üzerine sorumluluklar düştüğünü anlatan Aktaş, "Toplu ve kalabalık ortamlarda virüsün bulaş hızı daha yüksek oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor." dedi.

Toplantı, görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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