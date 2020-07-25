ÇANAKKALE İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı.

25.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:10

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı. Çocukların annesi B.T. da cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.?ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay kızları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismar olayını babaannesi S.K. ile halası M.K'ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.?yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı.

ÇANAKKALE İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Ekonomi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım 3. Sayfa
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Politika
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy...
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Dünya
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Ozan Güven Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 13:53:22. #1.15#
title