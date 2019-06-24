ÇANAKKALE İki böbreğini kaybetti, nakille sağlığına kavuştu

İki böbreğini kaybetti, nakille sağlığına kavuştu

Çanakkale'de yaşayan Kadri Evgi'nin (47), 4 yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak sol ayağı kesildi, iki böbreği de iflas etti. Yaşam mücadelesini bırakmayan Evgi, 2,5 yıl önce yaptığı nakil başvurusundan gelen sevindirici haberle hayata tutundu. 7 Haziran'da böbrek nakli yapılan ve sağlığına kavuşan Evgi, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu.

Çanakkale'de yaşayan Kadri Evgi, 2005 yılında ayağında oluşan yaralar nedeniyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından ilaç kullanmaya başlayan Kadri Evgi, 2012 yılında gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle tedavi için gittiği hastanede şeker hastası olduğunu öğrendi. İlaç tedavisine devam eden Kadri Evgi'nin sol ayağı, 2016 yılında oluşan iltihap nedeniyle kesildi. İki böbreğini de kaybetti. Yaşadığı bunca talihsizliğe rağmen pes etmeyen Kadri Evgi, 2.5 yıl önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil için başvurup, sıra gelmesini beklemeye başladı. 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan, 1 Haziran günü de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbrekten biri, 7 Haziran'da nakil için sıra bekleyen Kadri Evgi'ye nakledildi. Sağlığına kavuşan Evgi'nin ilk işi kana kana su içmek oldu.

'MÜCADELE ETMEYE KARAR VERDİ'

Kadri Evgi'nin sol ayağı ve iki böbreğini aynı anda kaybettiğini belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Hem böbrek yetmezliği, hem ayak kaybı meydana geldi. Sol ayağını kaybetti. Ancak daha fazla kayıp yaşamamak için mücadele etmeye karar verdi. Pes etmedi. Bu mücadelesi neticesinde kazanan Kadri Bey oldu. Sol böbreği kendisine başarılı bir şekilde naklettik. Şu anda normal insanlar gibi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor dedi.

'ORGAN YETMEZLİĞİ'NİN EN BÜYÜK NEDENİ DİYABET VE HİPERTANSİYON'

Türkiye'de organ yetmezliğinin nedenlerine de dikkat çeken Doç. Dr. Cabir Alan, Organ yetmezliğinin en büyük nedeni diyabet ve hipertansiyondur. Özellikle gizli şeker, tedavi edilmediği veya geç teşhis konulduğunda böbreklere hasar verip geri dönmez bir noktaya getiriyor ve yetmezliğe sebebiyet veriyor. Ben her hastamızın yılda en az 1 kere tansiyon ve şeker kontrolü yapmasını tavsiye ediyorum diye konuştu.

'PES ETMEDİM'

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadri Evgi ise, Pes etmedim. Çünkü bu nakil benim sağlığım için çok önemliydi. En çok tatil yapmak istiyorum. Diyalize girdiğim için hiç bir şey yapamıyordum. Sağlığıma kavuştum. Artık eş, dost, akrabalarımla doğru düzgün görüşeceğim. Tatil yapabileceğim. Bol bol da su içeceğim diye konuştu.

Kaynak: DHA