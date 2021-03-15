Çanakkale içme suyu 2. kademe arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Çanakkale'ye yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Çanakkale'ye yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Bu kapsamda içme suyu 2. Kademe Arıtma Tesisinde çalışmalar hız kazandı.

Çanakkale İçme suyu 2. Kademe Arıtma Tesisinde çalışmaların hızla devam etmekte olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tesisinin tamamlanması ile Çanakkale kent merkezinin 2050 yılına kadar olan arıtılmış içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Konvansiyonel tip arıtma tesisinde tüm ünitelerin kaba ve ince inşaatı tamamlanırken, elektrik ve mekanik ekipmanları temin edilerek yüzde 81 fiziksel gerçekleşmeye ulaşıldı. 2021 yılında tamamlanması planlanan tesis ile Çanakkale il merkezine 100000 m3/gün memba kalitesinde içme suyu temin edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı