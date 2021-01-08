ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

08.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:37

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale'de kentin işlek caddelerindeki araç kalabalığı, yerini sakinliğe bıraktı.

ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANAKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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