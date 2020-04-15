ÇANAKKALE Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildiÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan Çanakkale- Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan, Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

Kaynak: DHA