Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nden 5 gündür etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 09.00,15.00 ve 20.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise, saat 15.00 seferlerinini iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA