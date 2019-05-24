ÇANAKKALE Gökçeada'daki Zafir Pinar cinayetine 3 tutuklama

Gökçeada'daki Zafir Pinar cinayetine 3 tutuklama

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Rum asıllı Zafir Pinar'ın (86) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gökçeada ilçesinde 13 Mayıs tarihinde Zarife Tepesi mevkiindeki evinde yalnız yaşayan Rum asıllı Zafir Pinar'a yemek götüren komşusu, kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekibi, girdikleri evde yaşlı adamın, elleri ve ayakları bağlanmış haldeki cesedini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü değerlendirilen Pinar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gökçeada Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, yapılan çalışmanın ardından Gökçeada ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. A.A., A.K., M.S., A.B. ve B.C.B. adlı şüpheliler Gökçeada'da, E.B., E.B. ve K.A. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 markasız ve seri numarası olmayan toplu tabanca, 1 Colt Automatic tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler ile çeşitli materyaller ve bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüphelilerden A.A., E.B., B.C.B ve A.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B., K.A. ve M.S. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Bilgisi

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-Gökçeada'daki Zafir Pinar cinayetinde gözaltına alınan 8 şüpheliden ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera Vural BOZOKGÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA