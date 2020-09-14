Çanakkale Gökçeada'da mera yangını
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Çanakkale Gökçeada'da mera yangını

Gökçeada'da mera yangınıTÜRKİYE'nin en büyük adası ünvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı.

14.09.2020 00:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:55

Gökçeada'da mera yangını

TÜRKİYE'nin en büyük adası ünvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı. Kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Gökçeada'da mera yangını

Kaynak: DHA

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