ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor
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ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor

27.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:16

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor
ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor
ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor
ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişileri arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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