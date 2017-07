Çanakkale - Göçmenlerin Yakalanma Anı Kamerada

Göçmenlerin yakalanma anı kamerada



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin takip ve durdurulma anı an be an görüntülendi.



İğdeli Burnu önlerinde, geçen 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuyla, 36'sı Suriye ve 6'sı İran uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin takip ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulma anı saniye saniye görüntülendi.



Küçükkuyu Beldesi'ne getirilen göçmenler, buradan ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.