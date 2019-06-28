ÇANAKKALE GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki birçok yerde ağaçlar devrilirken, kentliler zor anlar yaşadı.

Gelibolu'da, saat 19.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarını kırıp, elektrik direğini devrildi. Ayrıca rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki binalardan savrulan malzemeler üzerine düştüğü araçlara zarar verdi. Yazlıkların bulunduğu Güneyli sahilinde de ağaç devrilirken, park halindeki otomobil ve bisiklet altında kaldı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak Lapseki ilçesinde de etkili oldu.

Kaynak: DHA