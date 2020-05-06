ÇANAKKALE Gelibolu'da Hıdırellez, salgın nedeniyle buruk kutlandı

Gelibolu'da Hıdırellez, salgın nedeniyle buruk kutlandıÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk kutlandı.

Gelibolu'da Hıdırellez, salgın nedeniyle buruk kutlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk kutlandı.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı olarak kutlandı. Mahalle aralarında vatandaşlar ateş yakıp, üzerinden atladı. Vatandaşlar gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde sahile indi. Deniz kıyısında toplanan vatandaşlar, taşlarla istedikleri ev ve arabaları yapıp, dilek tutarak dua etti. Daha sonra topladıkları taşları denize attı.

Vatandaşlardan Zehra Irk Gürel, "Hıdırellez'in bereketine, bolluğuna her zaman inanmışımdır. Yıllardır arkadaşlarımıza buraya gelip, dileklerimizi tutuyorduk. Ama bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tek başıma gelmek zorunda kaldım. Bu yüzden içim buruk ama, dileklerimiz var" dedi.

Kaynak: DHA