ÇANAKKALE - Gelibolu'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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ÇANAKKALE - Gelibolu'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE - Gelibolu'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve sahil bölgesini toz bulutu kapladı.

Fırtınadan sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteorolojik tahminlere göre, ilçenin kuzeyinde görülen fırtına ve yağışın güneydoğu yönüne hareket ederek akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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