ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi - Haberler
Koronavirüs, Gelibolu, Türkiye, Güncel

ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdiÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları 'Evde Kal Gelibolu' klibiyle 'sokağa çıkmayın' mesajı verdi.

27.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:44
ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları 'Evde Kal Gelibolu' klibiyle 'sokağa çıkmayın' mesajı verdi.

Dünyayı saran Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalması için mesajlar veriliyor. Bir mesaj da evde eğitim gören Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinden geldi. Anasınıfı öğretmenleri Cavidan Kaya, Müge Gündeğer, Zeynep Dogan ve Senem Akgül evdeki öğrencilerinden ailelerinin yardımıyla, Gelibolu'daki tüm öğrencilerin sokağa çıkılmaması yönünde mesaj içeren temaların yer aldığı fotoğraflar çektirip göndermelerini istedi. Öğrencilerin evlerinde ailelerine çektirdikleri birbirinden ilginç fotoğraflar okulda birleştirilerek, 'Evde Kal' isimli bir şarkı eşliğinde klip olarak sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları evde kalmaya davet eden öğrenciler, 'Biz sizleri seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız evde kalın' mesajı verdi. Öğrencilerden Cemresu Yetim, 'Atatürk kendisini Türk hekimlerine emanet etmiştir. Biz de kendimizi size emanet ediyoruz. İyi ki varsınızö  derken, Eda Berberoğlu ise, 'Benim annem sağlık çalışanı, sağlık çalışanları için evde kal Geliboluö dedi. Öğrenci Burak Eymen Torlak, "Sadece kendim için evde kalmıyorum, dışarıdaki bütün insanlar için evde kalıyorum. Arkadaşlarımın evde kalmasını istiyorum" diye konuştu. Tyra Obalı da, "Evde kal Türkiye. Dışarıda hastalık var, ninelerimize, dedelerimize hastalık bulaşır. Hastalık bulaştıktan sonra da sizi doktara götürmemiz gerekir" dedi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, 'Bu önemli günlerde okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin bu anlamlı mesajları için kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haberler
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları Haberler
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ebru Polat Funda Arar
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Bülent Uygun Servet Yazıcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 17:45:49. #1.14#
title