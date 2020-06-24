Çanakkale Gazeteciler Cemiyetinden Vali Aktaş'a ziyaret Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette ÇGC Başkanı Hafize Akıncı, Vali Aktaş'a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar ve kentteki basın yapılanması hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Çanakkale'yi çok beğendiğini, vakit buldukça kenti gezdiğini söyledi.

Aktaş, Çanakkale'deki yazılı ve görsel basını takip ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, ÇGC Başkan Yardımcısı Kerem İriç, Genel Sekreter Burak Akay ile Yönetim Kurulu Üyesi Ogün İnal hazır bulundu.

Kaynak: AA