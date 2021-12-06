Çanakkale Gastronomi Derneği'nden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret - Haberler
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Çanakkale Gastronomi Derneği'nden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

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Çanakkale Gastronomi Derneği'nden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

Çanakkale Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay ÖZBEN ve yönetim kurulu üyeleri Vali İlhami AKTAŞ'a ziyarette bulundular.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay ÖZBEN ve yönetim kurulu üyeleri Vali İlhami AKTAŞ'a ziyarette bulundular.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay ÖZBEN ve yönetim kurulu üyeleri; Haldun ÖRGÜT, Ayşenur ÖKTEN ve Didem SÜRGİT ile bir süre görüşerek Çanakkale'nin gastronomi alanındaki zenginlikleri hakkında sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay ÖZBEN ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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