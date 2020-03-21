ÇANAKKALE Flamenko ile Anadolu'nun müzik ve dans kültürünü birleştirdi Flamenko ile Anadolu'nun müzik ve dans kültürünü birleştirdiÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, yerel sanatçıların yer aldığı 'İmparators' grubunu kuran koreograf Metehan Gözütok, İspanya'nın yöresel dansı flamenko ile Anadolu'ya özgü oyun türlerini birleştirdi.

Flamenko ile Anadolu'nun müzik ve dans kültürünü birleştirdi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, yerel sanatçıların yer aldığı 'İmparators' grubunu kuran koreograf Metehan Gözütok, İspanya'nın yöresel dansı flamenko ile Anadolu'ya özgü oyun türlerini birleştirdi. Kültürleri buluşturan grubun şimdiki hedefi ise Türkiye'nin 7 bölgesinden müzik ve dans kültürlerini Flamenko ile birleştirmek.

Biga'da koreograf Metehan Gözütok, 3 ay önce 8 yerel sanatçıyla 'İmparators' grubunu kurdu. Grup, İspanya'nın yerel dansı flamenko ile Anadolu'nun yöresel dans ve oyunlarını, hem figürleri hem de müzikleriyle sentezledi. Kürdilihicazkar ile Longa ile Semazen, Zeybek, Kafkas ve Karadeniz'e özgü müzik türlerini harmanlayan grup, dans hareketlerini de birbirlerine bağladı. 'İmparators' grubu, ilk klibini çektikten sonra Kanada'dan Ağustos ayı için konser daveti aldı. 8 kişilik ekibin şimdiki hedefi ise Türkiye'nin 7 bölgesinden müzik ve dans kültürlerini Flamenko ile birleştirip, sentezlemek.

'AYNI DUYGU TOHUMUNDAN FİLİZLENEN İKİ FARKLI KÜLTÜR'

Grubun 3 ay önce kurulduğunu anlatan koreograf Metehan Gözütok, flamenko dansının çıkış noktasının Anadolu'da çekilen zorluklarla bağlantısı olduğunu belirterek, "Flamenko, Endülüs bölgesine baktığımız zaman oranın duygu yapısı zamanında 1600?'ü yılların sonuna doğru bundan dışlanmış, iş, AŞ verilmeyen sevdiğine kavuşamayan insanların kendi duygularını ifade etme biçimi olarak doğmuş. Dönüp Anadolu'ya baktığımız zaman aynı duyguları görüyoruz. Savaştan çıkmış bir toplum, açlık sefalet çeken bir toplum. Aynı zamanda sevdiğine kavuşamamış ve buna bu duyguları yansıtan türküleri var. Dans figürleri var. Yani aynı duygu tohumundan filizlenen iki farklı kültürü biz bu 'İmparators' projesinde birleştirdik ve bunu dünya üzerinde dans ve müzikal sentez olarak yapan ilk grubuz. Daha önce bu dalda müzikal olarak sentezler yapılmış. Ama hem dans, hem müzik olarak daha önce bir benzeri yok" diye konuştu.

'7 BÖLGEDEN MÜZİK VE DANSI FLAMENKO İLE BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Henüz proje aşamasındayken teklifler aldıklarını söyleyen Gözütok, "Henüz proje aşamasındayken 3 farklı ülkeden konser daveti aldık. İlk klibimiz yayınlandıktan sonra da Kanada'da ağustos ayında olmak üzere bir konser daveti aldık. Olayın henüz başındayken böyle güzel girişimler olması bize ayrı bir mutluluk verdi. İlk parçamız Kürdilihicazkar Longa ve Semazeni birleştirdik. Arkadaşlarımızın emprovize yarattığı bir eserden oluştu. İkinci parçamız Zeybek ve Kafkas'tan oluşacak. Üçüncü parçamızda semah ve Karadeniz olacak. Böyle böyle Türkiye'nin 7 bölgesinden müzik ve dans kültürlerini Flamenko ile birleştirip, sentez yapacağız. Bu şekilde 10 parça çıkarıp, 1,5 saatlik konser oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA