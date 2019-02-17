Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Osb'nin Altyapı İhalesi En Kısa Sürede Yapılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda altyapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum." dedi.

Varank, Ezine'deki seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB lansman toplantısına katıldı.

Ezine Gıda İhtisas OSB'nin bir Çanakkale projesi olmaktan öte Türkiye projesi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Hatta global bir proje. Bundan iki sene önce dost ve kardeş Katar'a abluka uygulandığında Katar çok zor durumda kalmıştı. Bu abluka ile bütün yolları kapayan, lojistik imkanları kapanan Katar, en çok neye ihtiyaç duymuştu biliyor musunuz? Et, süt ve yumurtaya. Dolayısıyla günümüzde gıda çok farklı anlamlar içeren ürünlere karşılık geliyor. Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje." diye konuştu.

Ezine Gıda İhtisas OSB'nin kamulaştırılması çalışmalarını tamamladıklarını ve bunun için 8,5 milyon lira harcadıklarını belirten Varank, "Burada 91 sanayi parselimiz var. Ana yollar asfaltlar hazır. Su ihtiyacı için DSİ sondaj vurdu. Bakanlık olarak Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda altyapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum. Şimdiden parsel tahsisi için başvuran firmalarımızın olduğunu biliyorum. Aslında burasının yurt dışından da oldukça iyi yatırımcılar çekeceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü burası her şeyi üretebileceğimiz muhteşem bir coğrafya. Çiftçimizi, sanayicimizi ve il halkını aynı anda ihya edecek bir proje. Bu projede bakanlıkça yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ezine'de 30 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı oluşturulacak"

Ezine'de doğrudan 8 bin, dolaylı olarak 30 binin üzerinde iş imkanı oluşturacak bir kümelenmeye sebebiyet vermiş olacaklarını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Üretim zincirinin tüm tarafları bu işten kazançlı çıkacak. OSB'de üretim yapmak ölçek artışlarını da beraberinde getirecek. Tarım ve gıda ihracat rakamlarımızı inceledim. 2018'de ciddi bir sıçrama görülüyor. İnşallah bu attığımız adımlarla ihracatta da rekorlar kıracağımıza ben eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Benim için bu OSB'yi önemli kılan bir diğer özelliği de ekolojik dengeye sağladığı katkı. Bu muazzam coğrafya, ihtisas OSB'nin sahip olacağı arıtma tesisi sayesinde en ufak bir yara almayacak. Hatta OSB dışındaki fabrikaları da buraya çekerek onların çevreye verdiği zararları da ortadan kaldıracak."

İstihdamı teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdamı teşvik ederken daha güçlü bir sanayi altyapısı için de çalıştıklarını söyledi.

Organize sanayi bölgeleri yönetmeliğinde yaptıkları değişiklikle OSB'lerde daha yatırımcı dostu bir yapıya geçtiklerine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Arsa tahsisi süreçlerini hızlandırdık. Yaptığımız değişikliklerle ilgili sanayicilerden aldığımız olumlu dönüşler bizleri de mutlu ediyor.

Üretimin ve üreticinin yanındayız.

Hükümet olarak, elini taşın altına koyan, iş ve AŞ sağlayan herkese kapımız açık.

Çanakkale'ye her zaman destek olduk, olmaya devam edeceğiz.

Bakın sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugüne kadar neler yaptık?

İlimize 404 yatırım teşvik belgesi verdik.

Bu sayede 9 milyar liralık yatırımı destekledik ve 13 bin kişiye yeni iş kapıları açtık.

Ekonominin omurgası KOBİ'lerimizi ihmal etmedik.

Bakın 1990-2002 arasında Çanakkale'de hiçbir KOBİ, KOSGEB desteğinden faydalanamamış.

İktidarımızda, ilimizdeki bin 508 işletme, 17 milyon lira destekten faydalandı. 5 bin 500 kişiye girişimcilik eğitimi verdik.

Şu an KOSGEB'in 10 farklı programı açık durumda, yani sizlerden başvuru bekliyor."

Konuşmaların ardından Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tanıtım filmi izlendi.

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA