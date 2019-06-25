ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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