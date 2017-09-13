Çanakkale Ezine'de Ele Geçirilen 1.5 Ton Esrara Yeni Tutuklama

Ezine'de ele geçirilen 1.5 ton esrara yeni tutuklama



ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde 1.5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili iki kişinin tutuklanmasının ardından, aranan şüphelilerden C.S. de İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı.



Ezine'nin Geyikli Beldesi Tavaklı bölgesinde geçen 25 Temmuz'da 1.5 ton esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında farklı zamanlarda yakalanan 4 kişiden ikisi tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi ise aranmaya başlandı. Şüphelilerden C.S.'nin İstanbul'da olduğunu belirleyen jandarma, harekete geçti. C.S., 8 Eylül'de İstanbul Bahçelievler'de yakaladı. Dün (salı) adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 3'e çıktı. 6 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.