Çanakkale, en çok Covid-19 aşısı yapılan 2'nci il oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı aşı tablosunda nüfusa oranla aşılanmanın en yüksek olduğu 10 il arasında, 513 bin 873 doz aşı ve yüzde 73'lük oran ile Çanakkale 2'nci sırada yer aldı.