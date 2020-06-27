Çanakkale domatesi üreticileri hasat için gün sayıyor
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Çanakkale domatesi üreticileri hasat için gün sayıyor

Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan geniş bir alanda yetiştirilen domatesin hasadı için üreticiler gün sayıyor.

Çanakkale domatesi üreticileri hasat için gün sayıyor
27.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:44

Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan geniş bir alanda yetiştirilen domatesin hasadı için üreticiler gün sayıyor.

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin fideleri nisanda toprakla buluşturuluyor. İlk hasadına haziran ayı sonunda başlanan, özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen Çanakkale domatesi, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda ise aralık sonuna kadar hasat edilebiliyor.

Yörede "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere, Çanakkale'nin Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan 100 bin dekar alanda yılda yaklaşık 700 bin ton domates üretiliyor.

Hava sıcaklıklarının uygun olması, don olayının görülmemesi dolayısıyla aralık sonuna kadar piyasadaki etkinliğini koruyan salçalık ve sofralık Çanakkale domatesi, iç piyasadaki satışının yanı sıra gurbetçiler tarafından da yurt dışına en çok götürülen ürünler arasında yer alıyor.

"Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz"

Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale domatesinde geçmiş yıllardaki hastalıkla mücadele çalışmalarının ardından bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

Çanakkale domatesinin nisan ayı başında fide olarak toprakla buluştuğunu belirten Kaya, "Temmuz ayının sonuna kadar toprakla buluşmaya devam eder. Ürünümüzdeki ilk hasat ise haziran ayının sonunda başlar. İklim buna müsaade ederse aralık sonuna kadar da ürün almaya devam ederiz. Çanakkale domatesi ciddi şekilde marka olmuş, çeşitli marketlerde, sebze meyve hallerinde aranan ve sorulan bir ürün. Lezzetin sebebi ise bölgemizdeki temiz hava, toprağın verimli yapısı ve bölgemizdeki suyun kalitesi. Bundan dolayı domatesimiz aşırı derece lezzetli olur. Bu tat ve aromayı da üretici çok rahat hisseder. Dolayısıyla biz bu güzel ve lezzetli ürünü 1 hafta içerisinde tarlalardan hasat etmeyi planlıyoruz. İklim istediğimiz gibi giderse de aralık sonuna kadar domates almaya devam ederiz." dedi.

Başkan Kaya, Çanakkale domatesinin çok narin bir ürün olduğunu hatırlattı. Domatesin, hastalıkla mücadelesinin ve yetiştirilmesinin zahmetli olduğunu anlatan İsmail Kaya, "Defalarca kez zararlılarla mücadele edilen bir üründür. Masraflı da bir üründür ama bölgemizin en kıymetli, en verimli ürünüdür. Üreticimizin en çok kazanç elde ettiği ürünlerinden birisindir. Şehir dışındaki hallerde çok aranan bir üründür. Özellikle son yıllarda bu ürünün lezzetine bakanlar başka ürünleri tercih etmiyorlar." diye konuştu.

"Her domates Çanakkale domatesi değildir"

İsmail Kaya, son yıllarda şehir dışında kurulan pazarlarda satılan domateslere de "Çanakkale domatesi" etiketi konulduğunu söyledi.

Çanakkale domatesinin belli dönemlerde piyasada bulunduğunu dile getiren Kaya, "Her domates Çanakkale domatesi değildir. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. İstanbul, İzmir ya da başka bir büyük şehirde, en basit haliyle hazirandan önce Çanakkale domatesi olarak satılan ürün kesinlikle Çanakkale'den gelmemektedir." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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