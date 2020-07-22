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Çanakkale Domatesi tarlada kaldı

Çanakkale Domatesi tarlada kaldı Çanakkale'de tarlada 50 kuruş, büyükşehirlerde 4-5 liradan satılıyor Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü ve civarında yetiştirilen ve ilgi gören tarla domatesinin fiyatı 50 kuruşa kadar düştü.

22.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:08

Çanakkale Domatesi tarlada kaldı

Çanakkale'de tarlada 50 kuruş, büyükşehirlerde 4-5 liradan satılıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü ve civarında yetiştirilen ve ilgi gören tarla domatesinin fiyatı 50 kuruşa kadar düştü. Üreticiler ürettikleri domateslerin tarlada kaldığını söyledi. Tarlada 50 kuruşa zor alıcı bulan Çanakkale Domatesi büyükşehirlerde 4-5 liradan satılıyor

Türkiye'de tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği, Kösedere köyü ile Kumkale Ovası'nda hasadına başlanan "Çanakkale Domatesi"nin fiyatları üreticileri hayal kırıklığına uğratıyor. Tezgahlarda kilogramı 4-5 liraya satılan domatesin tarladan alımının 50 kuruşa kadar düşmesi üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Ayvacık'ın Kösedere Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Aytekin Doğan, bölgede 2 bin dönüm bir alanda domates yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl domates yetiştiriciliğinde geçen yıllara nazaran daha az bir ekiliş olmasına rağmen bu yıl fiyatlarda aşırı bir düşüş yaşadık. Bu önümüzdeki senelerde tarla domatesi üretiminin daha da düşeceğini göstergesidir. Domatesin fiyatı 50 ile 80 kuruş arasında. Buna talep de yok. Şu anda Türkiye çapında ünlü Kösedere domatesinin tarlada kalması bizleri de üzüyor." dedi.

"Sera domatesi daha çok ilgi görüyor"

Sera domateslerine daha çok talep olduğunu söyleyen Doğan, "Sera domatesinin görünüm açısından güzel olup, lezzeti olmayan domatesin daha çok talep edilmesi bizleri üzüyor. Böyle kaliteli burcu burcu kokan bir domatesin pazarlarda sera domatesinden daha düşük bir fiyata satılması üreticinin de ayrıca moralini bozdu. Üretimde bu yüzden git gide düşüyor. Bu demektir ki önümüzdeki yıllarda tarla domatesinin kokusunu unutacağız" dedi.

"Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük"

Kösedere köyünde domates üreticiliği yapan İbrahim Dermencioğlu ise bu yıl fiyatlardan umduklarını bulamadıklarını ifade ederek, "Bu yıl 20 dönüm bir alana domates ektik. Verim de güzel fakat fiyatlar kötü. Alan bile yok. Masraflar çok ağır. Gübre parası, icar parası, sulama parası. Şu an fiyat 50 kuruş. Alan da yok nerdeyse. Geçen seneye göre fiyatlar daha kötü. Geçen sene fiyatlar kötüydü ama bu yıl daha da kötü. Geçen sene 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasındaydı. Bu sene satamıyoruz. Ürün tarlada kalıyor" dedi.

Çanakkale Domatesi tarlada kaldı

Kaynak: İHA

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