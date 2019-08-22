Çanakkale destanı, Nissara AVM'de anlatılacak

22.08.2019 15:27

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanılan Çanakkale Savaş eserleri ve resim sergisi, 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Nissara AVM'de izlenime sunulacak.



Nissara AVM'in etkinlik alanında yer alacak olan sergiye ilişki açıklamada bulunan serginin küratörü ve Çanakkale Savaşları 100.Yıl Derneği Başkanı Turgay Güleç, Nissara AVM"de yapacağımız etkinlik sayesinde, Çanakkale Şehitliklerine gidebilme imkanı bulamayan vatandaşların ve okul çağındaki çocuklarımızın bir nevi ayağına bu hizmeti getirmiş olacağız. Elbet Şehitlikleri yerinde ziyaret etmek aslolan hedef olsa da, bu etkinlikle daha fazla insanımıza Çanakkale Ruhunu nakşetmiş olunacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA